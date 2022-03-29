男子開貨車滑落邊坡 山地義警救援脫困 15:542022/03/29 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子開貨車滑落邊坡山地義警救援脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子開貨車滑落邊坡山地義警救援脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市52歲趙姓男子駕駛貨車前往復興山區交運貨物，由於天雨路滑加上路況不熟，車子行經枕頭山附近產業道路不慎滑落邊坡，大溪警方據報，會同山地義警隊員利用繩索綁住套牢強力拖拉，終於協助趙男車子脫困。 警方表示，趙男事故當下詢問多家拖吊場均無法處理，最好只好尋求警方救援，經山地義警及三民帶出所警員協助下，讓車輛順利脫困，趙男也相當感謝山地義警即刻救援。 貨車陷泥地焦急男急求助 蓬萊警攜熱心民眾「車拉車」脫困 路況不熟右輪卡排水溝 警神救援協力抬車助脫困 #義警 #脫困 #趙男 #山地 #滑落邊坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子寒風中車輛沒油熄火 暖警接送買油助脫困 12:342022/02/22 社會 登山客返程沒油熄火 陸家所員警熱心供備用油協助脫困 16:552022/02/16 社會 國三南下車禍事故 大貨車撞護欄「車頭凹陷扭曲」 1人受困 17:192022/03/01 社會 三重民防義警聯合組訓 新北警局長親勉無名英雄 10:442022/03/15 社會 土城義警民防300人集訓 局長謝民間助破案 17:402022/03/22 社會 林口義警民防常訓聚焦雲端社區警政 局長與五力拼治安 12:472022/03/18 寶島 國道4車連環撞 男脫困卻因「拿手機」遭2車撞死 10:592022/03/06 社會 永和警民防義警訓練 黃宗仁勉五力齊發拼治安 11:192022/03/25 社會 後龍國三4車追撞事故 駕駛脫困返回「撿手機」遭後車撞上慘死 15:472022/03/06 社會 國道4車連環撞男脫困「拿手機」遭撞死 他曝慘況：和大體面對面 21:432022/03/06 社會 台74線霧峰段恐怖火燒車 駕駛和乘客驚險逃命 14:542022/03/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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