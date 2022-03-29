男子開貨車滑落邊坡山地義警救援脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市52歲趙姓男子駕駛貨車前往復興山區交運貨物，由於天雨路滑加上路況不熟，車子行經枕頭山附近產業道路不慎滑落邊坡，大溪警方據報，會同山地義警隊員利用繩索綁住套牢強力拖拉，終於協助趙男車子脫困。

警方表示，趙男事故當下詢問多家拖吊場均無法處理，最好只好尋求警方救援，經山地義警及三民帶出所警員協助下，讓車輛順利脫困，趙男也相當感謝山地義警即刻救援。