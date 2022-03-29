嘉義縣警察局27日起連續2天針對所列管小吃部、歌友會、護膚養生館等127處加強稽查。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局27日起連續2天針對所列管小吃部、歌友會、護膚養生館等127處加強稽查。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前公告最新防疫措施，針對特定娛樂場所公布5項防治作為，嘉義縣警察局27日起連續2天針對所列管小吃部、歌友會、護膚養生館等127處加強稽查，查獲未落實顧客實聯制17件、未戴口罩7人，工作人員未攜帶疫苗注射證明小黃卡共19人，依法移請相關單位裁罰。

嘉義縣警察局指出，連續2天的稽查行動，除對八大行業現場消費者實施防疫勸導，也提醒業者落實場域清消工作，對於出入消費者應確實量測體溫及實聯制，為加強防疫力道，昨28日晚縣內6個分局同步針對小吃部、歌友會、護膚養生館等127處，由各分局分局長帶班執行臨檢稽查。

警方除以M-police逐一查詢工作人員及消費客人身分，從嚴查核從業人員有無依現行指引規範疫苗接種，也檢查顧客實聯制及職場佩戴口罩情形，至於被查到未戴口罩、未接種第3劑疫苗等狀況，嘉義縣衛生局長趙紋華強調，只要舉證明確就會依法裁處。