金鼎獎作家陳柔縉，去年10月在淡水中正東路騎腳踏車，遭賴姓外送員追撞，經醫院救治3日後宣告不治，享年57歲，肇事的賴男被依過失致死罪起訴，士林地院日前審結，依過失致死罪判處有其徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

50歲賴姓外送員，去年10月15日送餐結束後，行經淡水中正東路二段往三芝方向，因超車不慎，撞上騎單車的陳女，導致陳女顱內出血，經急救仍因傷重不幸過世。賴男偵查中，聲稱時速只有20公里，但說詞不被採信，檢察官依過失致死罪起訴。

士林地院法官考量，賴男未注意車前狀況，而貿然以兩車並行方式超車，導致陳女重摔死亡，犯後雖坦承犯行，但無力負擔家屬所提的500多萬和解金，依過失致人於死罪判處徒刑6月，得易科罰金。

陳柔縉1964年在雲林出生、高雄成長，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者，第一本著作是1993年出版的《私房政治─25位政治名人的政壇秘聞》，2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書。並曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。