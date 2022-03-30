國內3天新增150例本土確診個案，不過指揮中心並沒有打算升3級警戒，僅維持現行防疫措施，中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，這波Omicron BA.2疫情其實不緊張，且現在重點不在疫調，而是要做好應變計畫，避免像香港一樣失控。

國內疫情多點爆發，中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨（29日）晚在《有話好說》節目分析，台灣這波疫情並不緊張，反而讓病毒進來才是好事，某種程度上可以把Omicron當第4劑天然疫苗，但前提是要打完3劑，強調世界上沒有任何國家可免於新冠病毒傳播，加上Omicron BA.2傳染力強大，「不要說是人定勝天，這樣的疫調我都懶得做的了。」

何美鄉指出，現在重點不該擺在疫調，而是「防疫」，準備因應未來可能暴增的病例，香港疫情會爆炸最大問題就出在沒有應變計畫。據新加坡調查，有99.7%確診都是輕症，與台灣的染疫者類似，或許未來感染到長者就不一定，同時也知道不要把醫療量能全都放在這些輕症患者身上，而是要分流，例如75歲以上慢性病長者、任何年齡免疫不足、三歲以下小孩、孕婦等若染疫，就算輕症也必須特別注意、追蹤。

何美鄉表示，「輕症患者放在家」這件事台灣人可能不習慣，所以事先做好基層醫療的溝通管道也十分重要，同時要分配社區醫療資源，因為台灣人習慣有病就看醫生，這些事都要先準備。