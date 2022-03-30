俄烏談判代表29日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪的面對面談判，引發各界關注。不過，前民進黨立委郭正亮發現，俄烏兩國都沒有談到最核心的撤軍和領土問題，且烏克蘭提安全保障的內涵又是什麼？雙方在中立化問題上顯然沒有共識，郭正亮直言，「這樣的談判，不要高興太久」。

郭正亮29日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，俄羅斯減少在基輔西面和北面的部隊，烏克蘭趁機攻佔伊爾平，但這些在談判上意義不大，並不等於停火，是降低部署，更不要說撤軍，俄羅斯手上工具很多。

郭正亮指出，這次談判只有討論部分問題，比如說中立化，普丁關注的是烏克蘭形成的政策和入憲的部分一定要改；烏克蘭則說要安全保障，目前傳出要擬出一些參與的國家名單，「但這裡有個爭議，什麼叫安全保障？是指共同防禦嗎？」又說希望類似北約第五條款，但這些國家沒這個意思，且幾乎都是北約成員國，「若發生戰爭，北約不是也捲進來？」所以俄羅斯不同意，等於中立化議題談判沒結果。

郭正亮發現，雙方有很多議題沒有談，比如撤軍，「俄羅斯大概認為不是入憲的事情，或自己已實質擁有的，就不跟你談了」，烏克蘭希望俄羅斯撤軍，俄羅斯則希望承認克里米亞和烏東兩共和國獨立，這兩個都沒談，是不是可以切割處理？

郭正亮分析，這只是一小步，美國已看到陷阱太多，認為應該要有全面協定，不是切割議題談判，等於是提醒烏克蘭，美國不認為俄羅斯會撤軍，要烏克蘭總統澤倫斯基不要被騙，俄羅斯也要澤倫斯基「不要哄我」，郭直言，「這樣的談判，不要高興太久」。