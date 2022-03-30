連鎖咖啡店星巴克為歡慶來台24周年，限時2天招待身分證字號同時有2、4兩個數字的消費者飲料買一送一優惠，一名女大生和室友趁優惠期間到星巴客買咖啡，結果進教室後，一名陌生男同學竟然向她借飲料拍照，只為了發IG炫耀，讓她相當錯愕。

一名女大生在網路論壇Dcard發文表示，今（30日）星巴克有買一送一活動，她和室友就先到門市買咖啡，再去學校上課。進教室後，竟有一名不認識的男同學開口向她借飲料，目的是為了要拍照發IG，讓她傻眼直呼，「所以現在買星巴克不是為了想喝，而是為了發IG嗎？」

貼文一出，不少網友留言表示，「真敢借」、「打腫臉充胖子」、「低成本炫富方式」、「發文不是問題，問題是拿別人的飲料拍，有夠傻眼」、「價值觀念錯亂欸」、「星巴克有什麼好炫耀的」、「真正每天在喝的人是不會拿星巴克發IG的，通常一個人越是缺少什麼，就會特別強調自己擁有什麼東西」。

還有網友分享，「我朋友都去回收桶檢星巴克的杯子和提袋，然後每天自己泡可可裝進杯子裡，提著紙袋進去公司」、「我以前飯店的主任會把星巴克的冷飲杯子洗乾淨，每天泡3合1咖啡倒進去，開會時都會拿著那杯咖啡，很多不知道的人都會說她很享受生活」、「想到同學之前跟我借星巴克的金星卡去發IG炫耀，而且還沒有碼掉我的名字」。