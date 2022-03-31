蝦皮店到店近來積極展店，外加折價、免運等優惠，吸引不少網購族使用。但有網友透露，門市每天都有8、90箱的貨量，他才實習第3天，經理就要求獨自站班，讓他萌生離職的念頭。

這名網友在Dcard發文，自己剛到蝦皮店到店實習第三天，每天都進出8、90箱的貨，僅驗收上架，幫客人取貨、找貨等就忙不過來了，「如果是兩個人上班倒是還好，重點竟然要讓一個新人實習完4天就獨立了」。

原PO續指，早班取貨的客人不多，但晚班卻是早班的數倍之多，且有時貨量還會超過百箱，儘管有同事幫忙向經理反應，但卻被對方以「實習結束就要獨自站班」為由給駁回，因此讓他萌生離職的念頭。

貼文一出，網友熱烈討論，「如果真的不能接受就趕快離開」、「可以啦，才幾天趕快辭，不用擔心別人怎麼想」、「你家經理都不會擔心了，你怕啥」、「有找到其他比較薪水高的就換吧，這樣蝦皮可能就加薪了」、「可以換工作了啦，薪水也不高事情還一堆」、「趕快做另外一個選擇」、「做不完就讓別人等囉，等到店裡被投訴，上面自己會想辦法」。

另外，有網友好奇在這種工作量的情況下，薪資待遇給得如何；其他網友則回應，「上次看到徵正職月薪$28,000，在台北市」、「我這也是28k」、「我男友也是說28k扣一扣就差不多27、26K這樣」、「上次有看到徵才的，28K而已，真的超少」。