關於日前有消息傳出俄羅斯正在研議報復台灣，將關閉我國駐俄羅斯代表處，外交部10日曾對外說明，經查證為不實的假訊息！而外交部昨(30日)發布聲明指出，接獲檢舉，該假訊息為我某前官員公然散佈，並發表詆毀政府的不實言論，因此再度連繫警政單位檢附相關事證，洽請偵辦。

有關網路謠傳俄羅斯將報復台灣、關閉我國駐俄羅斯代表處的流言，外交部表示，已於10日對外說明，經查證為不實的假訊息，也數度公開說明，我國駐俄羅斯代表處目前仍維持正常運作，政府並未接獲旅居俄國的台商、留學生或其他國人有反映生活及就學等受到嚴重影響，並於11日發函警政機關，洽請協查在社群媒體散佈假訊息的造謠者。

然而，外交部表示，30日接獲檢舉，我國某前官員公然散佈上述假訊息，並發表詆毀政府的不實言論，針對有心人士於通訊軟體群組中刻意散布謠言，企圖造成社會不安、打擊民眾對政府的信任，至感遺憾，為導正視聽，遏止謠言蔓延，已再度連繫警政單位檢附相關事證，洽請偵辦。