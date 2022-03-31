一名人妻婚後才向老公坦白自己不願生小孩，結果被老公冷處理，不再支付家用開銷還要收回存簿與印章，轉交給婆婆保管，讓她傻眼直呼「這是不是媽寶？」文章曝光後，人妻反被網友痛罵這行為簡直是騙婚。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱自己無意懷孕生子，只是害怕婚事破局，沒向老公坦白，因為老公的觀念較傳統，認為結婚共組家庭就需生小孩，除非其中一方不孕，若不孕則領養小孩。

人妻透露，婚後她不願生子的事情被老公與婆婆發現，婆婆痛罵她「不想生為什麼要結婚」，還指責她拖累老公，害老公膝下無子很可憐，而老公知情後大發雷霆，雖沒提離婚，卻長達半年深夜才返家，也不同房睡，停止給她每月家用開銷，要求收回由她管理的存簿與印章， 見她不給則索性辦遺失，將存簿委由婆婆管理，讓她傻眼直呼，「這是媽寶嗎？」

貼文發布在網路上後，不少網友對原PO的想法感到吃驚，紛紛留言回應，「你好自私，既然達不成共識，就不該結婚」、「這是騙婚吧」、「這樣的媳婦沒有哪位婆婆接受」、「快放生妳老公，然後各自安好」、「兩人沒有共識也是相處辛苦」。