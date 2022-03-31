大陸央視新聞報導，大陸商務部新聞發言人束玨婷3月31日主持例行發布會，針對美國聯邦通訊委員會（FCC）3月25日宣布，將中國電信美洲公司和中國移動國際（美國）有限公司列入「對國家安全構成威脅的通訊設備和服務清單」（不可信供應商清單），束玨婷強調堅決維護中國企業合法權益。

束玨婷表示，中方注意到相關報導。美聯邦通訊委員會此舉是在近期無端吊銷中國企業214電信運營牌照之後，再次對中國企業進行打壓。美方泛化國家安全概念，在缺乏事實依據的情況下將中國企業列入所謂「不可信供應商清單」，限制企業產品和服務市場准入，濫用國家力量對企業進行制裁打壓，違背了基本的市場原則和公認的國際經貿規則，損害了中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益。中方對此堅決反對。

束玨婷指出，美方應立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化，為包括中國企業在內的各國企業在美經營提供公平、穩定、非歧視的市場環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。