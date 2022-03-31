論文涉嫌抄襲學位遭撤銷 台灣國樂團藝術經理離職 22:412022/03/31 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣國樂團藝術經理王乙聿去年爆出碩士論文抄襲，台北藝術大學日前已公告正式撤銷學位。對此，今日台灣國樂團所屬的國立傳統藝術中心表示，王乙聿已離職。（摘自國立傳統藝術中心官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣國樂團藝術經理王乙聿去年爆出碩士論文抄襲，台北藝術大學日前已公告正式撤銷學位。對此，今日台灣國樂團所屬的國立傳統藝術中心表示，王乙聿已離職。 傳藝中心發表聲明表示，「有關國立台北藝術大學撤銷台灣國樂團藝術經理王乙聿碩士學位一事，王乙聿本人表示尊重校方決定，將自4月1日起辭去臺灣國樂團藝術經理職務，今（31）日並已依規定完成離職程序。」 三個人樂團 帶領觀眾聽見舞蹈 國家表演藝術中心第三屆董事長公布 由企業人士擔任 #台灣國 #樂團 #藝術 #經理 #撤銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢方搞錯程序 應該提非常上訴 諸慶恩再審被駁回 16:052022/03/30 社會 清水眷村文化園區化身實驗創作基地 文化局廣發英雄帖徵選駐村藝術家 17:462022/03/30 寶島 藝秀臺上線 上百校園優勝隊秀絕活 04:102022/03/31 社會新聞 吳釗燮談台美互信 給體諒不給意外 04:102022/03/31 話題觀察 中市兒童節吹藝術風 兒童藝術節推35場藝術巡演 18:542022/03/31 生活 愛心傳唱 台灣梧桐弦樂團與吳春山演出捐公益 03:362022/03/30 寶島 統一證招募MA 今截止報名 04:102022/03/31 全球財經 高力國際董事總經理劉學龍：2022年商用不動產將呈現「價平，量縮」 13:032022/03/30 財經 資本集團多重經理制度 平衡波動風險 04:102022/03/31 產業特刊 勇闖「稻草人迷宮裝置藝術」 大里裝置藝術好玩好拍 13:462022/03/31 生活 文青樂團挑戰濃烈裝扮 「淺堤」時尚潮度破表 22:582022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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