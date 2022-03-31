台灣國樂團藝術經理王乙聿去年爆出碩士論文抄襲，台北藝術大學日前已公告正式撤銷學位。對此，今日台灣國樂團所屬的國立傳統藝術中心表示，王乙聿已離職。

傳藝中心發表聲明表示，「有關國立台北藝術大學撤銷台灣國樂團藝術經理王乙聿碩士學位一事，王乙聿本人表示尊重校方決定，將自4月1日起辭去臺灣國樂團藝術經理職務，今（31）日並已依規定完成離職程序。」