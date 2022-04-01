無黨籍北市議員林穎孟日前捲入「涉貪助理費」風波，緊急籌出100萬交保，她31日發聲明稿表示，回想整件事她只覺得荒謬、不真實，經過這一周的蒐證，目前「手上有相當證據可以還原事實」，但礙於偵查中不方便公開，她有信心時間能還她清白。

林穎孟指出，議會薪水都是直接發給助理，並不會經過她，這起案件是有心人士刻意提供錯誤資訊給檢調，如今她決定直接公開私人帳戶明細，每筆交易、經費都攤出來給民眾審視，證明自己沒有詐領助理費。

林穎孟曬出帳戶明細，入帳部分就是議會發給她的薪水，其中1筆2萬為民服務費實報實銷，助理的薪水是議會直接發到助理戶頭，她這邊不會有紀錄；每個月健保費支出也看得到，由主任向她請款，她再統一撥款，「從我帳戶也看得出來，雖然我不是很有錢，但也有幾十萬金額，不需要周轉啦。」

至於被質疑是人頭助理的葉姓、郭姓前助理，林穎孟解釋，葉姓助理並非外界所說長期在海外，只有出國參加會議幾次，在她這裡任職約1年半，負責組織經營、內部管理指揮、翻譯外文等等業務，也附上工作群組的對話紀錄；郭姓助理則是負責影片剪輯、形象設計及文宣製作，2人都確確實實有在工作，並不是詐領助理費的人頭。

林穎孟指出，她現在手上有相當證據可以還原真相，不過擅自公開可能會妨礙偵查，所以目前只能靜待檢方調查，她也忍不住喊冤「我是第一屆議員，新上任都來不及把事情做好了，怎麼可能還有時間動腦筋賺這種莫名其妙的錢。」