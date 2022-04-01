迎接清明4天連假與兒童節到來，全聯首度集結線上線下推出大放送優惠，其中PXGo!全聯線上購今起連續5天單筆每滿1,000元送1,000福利點回饋；而實體門市則限2天卡友單筆滿1,000元送800福利點，力拚業績增一成。

全聯指出，集結各式3C家電、居家、美妝品的「美麗誌」預購，最低爆殺3折起，線上線下皆可買，再搭配滿額回饋，挑戰百貨母親節促銷規格，像是小家電即有39折起超殺折扣。

此外，線上購物超過200項商品下殺5折起；暢銷排行商品專區，任2件送200福利點、箱購館、預購館單筆消費滿1,600元現折100元，最高累折400元，還可參加扭蛋遊戲，最大獎10萬福利點，相當1萬元現金價值，「小時達」單筆消費滿800元現折168元，生鮮雜貨最快40分鐘送到家；「分批取」OFF COFFEE同品項買22送22，等同半價優惠一次寄杯。