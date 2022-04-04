基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心今日公布，本土新增133例，其中31例與基隆相關，市政府於疫情記者會公布確診者足跡，其中全市有3間全聯上榜，分別位在信義區、中正區、暖暖區。另外，有個案曾多次前往基隆教會新堂。

基隆市長林右昌表示，基隆新增31例，其中小吃店群聚3例、中正區某工地8例、警察相關6例、科大1例、物流群聚3例、房仲群聚1例、新增教會相關3例、台北八大相關1例、台北校園相關1例、4例疫調中。