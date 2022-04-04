基隆＋31！確診者足跡曝光 八堵車站、3區全聯皆上榜 16:432022/04/04 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 中央流行疫情指揮中心今日公布，本土新增133例，其中31例與基隆相關，市政府於疫情記者會公布確診者足跡，其中全市有3間全聯上榜，分別位在信義區、中正區、暖暖區。另外，有個案曾多次前往基隆教會新堂。 基隆市長林右昌表示，基隆新增31例，其中小吃店群聚3例、中正區某工地8例、警察相關6例、科大1例、物流群聚3例、房仲群聚1例、新增教會相關3例、台北八大相關1例、台北校園相關1例、4例疫調中。 桃園＋15風暴未歇 鄭文燦點名2案：恐有新確診者 防堵疫情擴散 基隆全市千名警明須PCR採檢 目標清零 # 新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7天557人染疫 最新確診地圖曝 5縣市成重災區 08:232022/04/03 生活 基隆東信國小生確診 同班50人昨深夜急採檢 09:542022/04/03 生活 「基隆疫情無擴大跡象」 王必勝：快篩找社區潛藏確診者 12:162022/04/04 生活 基隆9所學校淪陷 高中以下250名學生被匡列 11:182022/04/04 生活 金門出現第3例新冠確診 再匡列45人緊急採檢 14:092022/04/03 生活 桃園＋15足跡曝光 去過遠百、好巿多、統領威秀 14:302022/04/04 生活 基隆36萬人全篩 王必勝：不可能 04:102022/04/03 生活新聞 本土＋183再創新高 新北71例最多 14:502022/04/03 生活 很有「港」覺！基隆兒童節好禮雙重送 精采冒險即將登場 09:472022/04/04 生活 基隆＋31 小吃店群聚無延伸個案 林右昌：傳播鏈逐步控制 16:292022/04/04 生活 桃園＋22 鄭文燦：疫情多點、多線發展 15:272022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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