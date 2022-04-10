螢火蟲季節即將到來，過去為守護生態，基隆市政府工務處每年派員使用紅色玻璃紙，包覆傳統路燈，但隨照明技術進步，市府今年起，將早期高亮度白色LED路燈逐漸汰換為暖色系，並加入智慧化燈光調降作業，提升夜行環境。

基隆市暖暖水源地是螢火蟲復育區也是賞螢熱點，工務處2020年開始，每逢4到6月會派員使用紅色玻璃紙，包覆傳統路燈，減少對螢火蟲的干擾，待繁殖季過後，再將玻璃紙移除，但工程相當耗時、耗力，玻璃紙也時常受風吹、日曬、雨淋等氣候影響被破壞，成效並不顯著。

隨LED照明技術不斷發展進步，基隆市政府2021年開始，陸續進行照明設備汰換、升級作業，將早期高亮度白色LED路燈改為暖色系，並設置光源調控器，可直接進行智慧化燈光調降作業，今年以機械式調控，如家中檯燈，將亮度調為原本的十分之一，以利螢火蟲繁殖。

暖暖區公所呼籲，螢火蟲季節即將到來，民眾賞螢時必須遵守相關注意事項，包括保持安靜、勿大聲喧譁、捕捉行為；若執意捕捉恐會影響螢火蟲繁衍後代，容易因受驚嚇或被觸摸而死亡，影響棲息及交配，破壞生態環境。

此外，市府去年迄今針對全市重要道路，更換約1000餘盞LED暖色系路燈。工務處指出，因黃光波長較白光長，雨天時光線穿過水滴產生折射角度較小、穿透力較佳，能讓用路人在下雨天看得更清楚，基隆多雨成效相當顯著；若天氣良好，也能更凸顯基隆夜晚的地景、地貌，如正濱彩色屋在夜間時，因背景黃色路燈添加許多魅力。