【LIVE直播】全台疫情多點爆發 指揮中心記者會最新說明。（中時新聞網）

本土疫情再創新高，今暴增104例本土，是繼去年6月24日以來，台灣再度出現3位數本土確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天增加的本土個案，其中新北中和公寓群聚、基隆小吃店群聚各增加23例和21例，台中婚宴也再爆出12例，花蓮慈濟醫院護理師個案延燒6人，另新增一起桃園網購工作坊職場群聚，一夜之間驗出22人確診。

陳時中指出，今增104例本土為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。分別分布在基隆市20例、台北市12例、新北市40例、桃園市20例、新竹縣1例、台中2例、彰化縣4例、高雄2例、花蓮縣3例。其中北北基桃4縣市加起來就有92個人確診。

本土個案縣市分布圖。（圖／指揮中心提供）

基隆小吃店群聚今增21例，累計115例，包括有幾條線昨天還不清楚的，今天都歸在基隆小吃店衍伸。陳時中說「我想還會繼續有個案！」未來社區篩檢落實一點，把可能的傳播來源及早找出來。

基隆群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北中和公寓群聚今增23例，最主要是社區篩檢站發現18例，另也發現桃園舞蹈教室、彰化寵物店、台東釋迦園，不管是基因序列或足跡上，都和中和公寓群聚有關聯，但要釐清關係還要一點時間。

新北中和社區群聚。（圖／指揮中心提供）

桃園今增一家工作室22人群聚，陳時中表示，這是昨天下午突然增加的，桃園市政府快速調查員工及家屬發現染疫很多，員工共7例，工作室員工幾乎都確診，家人也有13例染疫及2例接觸者。

桃園某工作室職場群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

花蓮慈濟醫院護理師（案23529）新增6例確診，其中3名為醫護人員、3人為就醫病患或陪病家人，3月27日有一個旅行團9大5小到花蓮旅遊，其中案23740有症狀到花蓮慈濟醫院就醫，有發燒、抽筋情形，這之間有接觸關係在，該旅行團最新情況也有其他人確診，不過目前資料還沒送到指揮中心。

花蓮慈濟醫院群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台中婚宴群聚新增12例，目前累計25例確診，其中2人為台中居民，其他皆為外縣市。

台中婚宴群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

其餘新增個案包括：新北樹林科技廠3例、桃園大潭電廠1例為居隔期間陰轉陽、桃園舞蹈老師群聚1例、三重業務員群聚1例、高雄化工廠群聚2例，另有11例新通報個案正在疫調中。

另今增132例境外移入，分別是71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日。

截至目前國內累計23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。