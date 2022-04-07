我國入境檢疫天數自3月7日縮短為10天，中央流行疫情指揮中心表示至少觀察1個月，再評估是否繼續縮短為7天，但近期本土疫情爆發，恐影響邊境解封時程。衛福部長陳時中今出席立法院社福及衛環委員會前受訪表示「還沒那麼快」，3月17日為第一批入境10天，要到4月17日才觀察期滿，需要持續評估。

總統蔡英文昨表示，目前防疫手段是「減災」而非「清零」。陳時中今天指出「我們走向減災的時段」，把重症個案醫療好，相關隔離措施漸漸放寬，以現在來講，居家檢疫和居家隔離都是以在家為主，前一段時間極力圍堵之下放到集中檢疫所或防疫旅館，現在回到居家為主。

台北市長柯文哲昨表示，邊境檢疫縮短是疫情爆發主因，將走向「與病毒共存」。陳時中反駁，「如果真的走向與病毒共存，可能就是不需要檢疫了，但我們現在做有效的管理，沒有一下要走到與病毒共存」。

蔡英文昨天親自舉行防疫會議，邀請陳時中、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人出席，非綠營縣市首長皆未受邀，遭外界質疑「難道雙北都沒有疫情嗎？」陳時中表示「可能要問他們，我是受邀出席」。