衛福部長陳時中遭爆，最快會在7月被民進黨提名台北市長，屆時將由醫師立委邱泰源接入部長之位，台大醫師李秉穎接掌指揮官，但如今傳出，另一位熱門人選交通部前部長林佳龍動作頻頻，更在LINE群組內分享「萬人隔離，陳時中卻在跑選舉」文章，引發熱議。

根據《聯合報》報導，林佳龍昨天在私人LINE群組內，分享了一篇「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉社論」，內容則是批評陳時中在疫情持續延燒之際，卻忙著為自己選舉造勢，引人遐想。

《TVBS》報導，林佳龍辦公室對此消息並不否認，表示分享相關文章，僅是提供同仁與支持者輿情討論，並非認同文章內容，也有分享其他重要防疫新聞報導，呼籲外界不要過度聯想。

目前情勢而言，民進黨台北市長人選，外界認為不是陳時中，就是前副總統陳建仁，林佳龍也在名單之一，雖然機會較小，但其背景為正國會，加上日前獨派大老辜寬敏也表態支持林佳龍，複雜的派系鬥爭也讓情勢撲朔迷離。