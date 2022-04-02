味全龍隊去年重返一軍，首個賽季以50勝67敗3和戰績、勝率4成27作收，雖未達季前設定目標，但已居擴編新軍首賽季勝率史上第二。2日球團公布調薪結果，郭天信由月薪10萬元調至25萬元，調幅150%，球隊整體薪資漲幅達6%以上。

郭天信新人年表現亮眼，拿下外野金手套及最佳九人獎，季後成為球隊調薪指標人物，最後確定與龍隊簽下1年合約，新球季月薪從10萬調至25萬，李凱威由10萬元調為21萬元，調幅110％。另外，去年蹲捕場次最多的蔣少宏，月薪從10萬元調至15.5萬元。

投手部分，徐若熙由12萬元調至21萬元，調幅75%；一軍出賽24場、投108.1局為陣中分擔最多局數的林子昱，月薪10萬元調至19萬元。薪資調幅90%，另一位先發投手郭郁政月薪從原先10萬元調至13.5萬元。牛棚部分，兩位後援投手呂偉晟及陳冠偉，月薪均從10萬元調至15萬元。