美國肯塔基大學游泳女將蓋妮絲（ Riley Gaines）最近公開表達對跨性別女將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）參賽的不滿。蓋妮絲在NCAA女子200碼自由式決賽與莉亞湯瑪斯並列第5名，但是NCAA卻當場把第5名的獎座頒給莉亞湯瑪斯，然後告訴蓋妮絲說：「我們會另外郵寄1個獎座給你。」

蓋妮絲在參議員Marsha Blackburn的播客節目上說，她當時有點訝異，她本來還想去領獎，直到NCAA未經她同意就把第5名獎座頒給莉亞湯瑪斯。雖然兩人都是第5名，但那位官方人員顯然沒打算給蓋妮絲表達意見的餘地。蓋妮絲最後在當天空手而回。

在200碼決賽前一日，莉亞湯瑪斯拿下500碼女子自由式全國冠軍，蓋妮絲不明白為何200碼第5名的獎盃也要給莉亞湯瑪斯。蓋妮絲感嘆，美國只有1%女子運動員能擠進NCAA一級賽事決賽，她相當不滿NCAA既粗糙又政治正確的處理方式。蓋妮絲還表示「大部分的女子運動員或是女人，她們其實都不接受這種事。」

《紐約郵報》專欄作家Phil Mushnick諷刺地寫道：「如果你基於常識來反對莉亞湯瑪斯追求快樂，你將會被譴責是一個思想退化、極右派、恐同、恐跨的仇恨者。如果莉亞湯瑪斯阻礙到了其他女人的快樂與成就，那又如何？她們可以去吃屎。」

英國跨性別自由車女將布里吉絲（Emily Bridges）今年2月還在男子項目比賽，現在她通過睪酮濃度標準，將於下次比賽轉入女子全國賽事。英媒BBC也以莉亞湯瑪斯為例，指出跨性別參與女子賽事仍飽含爭議。世界橄欖球總會以女子選手的安全為由，成為少數完全禁止跨性別選手參與女子頂級賽事的運動。