一名男網友在家裡清槍自慰時，不小心被爸爸「闖門」，甚至爸爸還賴在床上不離開，他在網路上分享完整過程，直呼自己險些社會性死亡，引起網友熱烈討論。

一名男網友在社群平台《Dcard》心情板發文，透露趁連假回父母家住，忙完工作後發現家中無人，打算趁著午後時光在房內清槍自慰，鎖好房門後便脫下褲子在床上忙碌，結果房外卻突然傳來父親的叫喊聲，下一秒父親還直接推開明明上鎖的門，嚇得他立刻用被子遮掩下體裝睡。

男網友說，他故作鎮定詢問父親要幹嘛，父親則說：「沒啊，我只是來找你聊天」，他深感無言，只好裝傻回覆：「是有什麼好聊我想睡了欸」，趁隙壓下下體，然後逃出房間，但父親卻不出房門，還躺在他床上說想休息一會。原PO在文末無奈自嘲，直呼自己險險些社會性死亡。

文章曝光在網路上後，引起網友回應，不少網友表示，「你可以射在你爸臉上，給他一點顏射瞧瞧」、「上次我也一樣被開門，只是門外沒有人」、「之前是出來的時候被發現，還好我說我過敏流的鼻涕呼攏過去了」、「沒什麼，我被看到兩次，管他尷尬，先爽再說」。