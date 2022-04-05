日本有名男子打保齡球時洗溝，感到懊惱，豈料，球竟發生奇蹟「轉彎」將球瓶全擊倒。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

日本有名男子打保齡球時洗溝，感到懊惱，豈料，球竟發生奇蹟「轉彎」將球瓶全擊倒。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

打保齡球是一項好玩又有趣的休閒娛樂，然而日本有位男子在保齡球館打球時，有一球不小心丟偏，眼看球已經洗溝，該男大喊一聲表示可惜，並默默的走回原位，豈料，球竟出現奇蹟，轉回到球道並將球瓶全擊倒，一旁有人感到不可思議，該男則回頭看到球瓶全倒，一時無法反應剛剛發生什麼事；網友看完影片也稱奇「這是高手打法？」、「幸運值點滿」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳一部9秒的國外影片；該影片發生在日本保齡球館，有位戴眼鏡男子，將保齡球丟出時，眼看球已經洗溝大喊一聲後，默默的走回來，下秒竟見保齡球奇蹟似的反彈回去，將球瓶全打倒，該男子回頭一看球瓶全倒，還來不及反應剛剛發生什麼事，喊了一聲「哪泥」。

影片一出，網友紛紛表示「我要練這招」、「有神快拜」、「這是高手打法？」、「自己也懵了」、「幸運值點滿」、「這是什麼魔術」、「我終於什麼叫校正回歸了」、「原來打保齡球也要打顆星解」；另外還有網友表示，那位男子力氣太大，打出迴旋球，球會爬出球溝，回到正常軌道。