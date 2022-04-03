一名男子心疼愛車前擋玻璃被神秘物敲中，當他下車查看後，竟發現是愛車車標脫落造成的。（翻攝自臉書爆廢公社）

「天降異物他幹譙後糗了」，有名男子在臉書發文，他表示某天開著BMW車行駛在高速公路上，突然被不知名物撞到擋風玻璃，他氣罵「前面的車這麼隨興亂丟垃圾」，待他下高速公路檢查愛車「傷勢」後，才發現自己糗了，原來是愛車的BMW車標飛了，讓他好氣又好笑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並附上1張圖，他表示某日開著BMW愛車，行駛在高速公路上，突然間「天掉異物」砸中他的前擋風玻璃，讓他氣的破口大罵「前面的車這麼隨興亂丟垃圾」，豈料，他下高速公路將車停妥後，下車仔細檢查愛車「傷勢」，繞了車體一圈，突然看到車頭的BMW車標不見了，他才一驚「原來兇手是自己」，他萬萬沒想到車標會自己飛走，但因都停在室內車庫，只好騙人家這叫「改車」。

貼文一出，引發網友爆笑留言表示「飛走就算了還打到自己」、「我的飛兩次，第一次飛走的時候，反應跟你一樣」、「我前一陣子還在想，我家停車場裡停的那台新X5，為什麼要把標誌塗成黑色」、「海神的話就比較慘」、「從前是賓士的標被拔走，現在是BMW標自己飛走」、「原來是飛走了啊」；另外還有網友表示若洗車子的洗車劑太強也會有機會發生此事件。