俄烏戰爭已經超過1個月，近日俄羅斯軍隊逐步撤出烏克蘭首都基輔周邊地區，前往白俄羅斯整補。前民進黨立委郭正亮預測，俄羅斯並不會撤兵，還會再去打烏東，未來第一個撐不住的就是烏克蘭。

郭正亮5日在政論節目《少康戰情室》中認為，俄羅斯軍隊不會撤兵，還要去打烏東，烏東還有好幾個地方要打，比如哈爾科夫，還有烏東札波羅熱電力中心，是歐洲最大的核能電廠，俄軍也一定會打下來。

郭正亮表示，未來第一個撐不住就是烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基罵有什麼用，罵又不能解決問題。美國現在只有提供彈簧刀自殺無人機，航程只有15分鐘，因此根本沒辦法突圍，美國只是希望烏克蘭能夠拖久一點。

郭正亮接著指出，第二個撐不住的是歐洲，如果歐洲的天然氣從4月以後斷供，有很多國家會撐不住，他們一定會內亂。接下來才是俄羅斯，反正俄羅斯有能源及糧食，俄羅斯總統普丁現在民調還衝到83%，澤倫斯基也有91%，所以誰怕誰？在這種情況之下，一定是客觀的力量撐不住，才會整個崩潰。