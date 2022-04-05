大甲媽祖即將於4／8日展開一年一度9天8夜的遶境進香！台北市副市長蔡炳坤今天在臉書PO文說，「重點不在於誰來送駕、誰不來送駕，人人所期待的是：媽祖慈悲為懷，本無藍綠色彩，遶境保平安，疫情快退散！」

蔡炳坤指出，每年的大甲媽祖遶境進香，現為台灣民間信仰中最受矚目的宗教盛事之一，並被列為中華民國無形文化資產民俗類重要民俗之一。今天是清明連假的最後一天，蔡炳坤說，「坤爸和友人提前來到大甲鎮瀾宮」，再次體驗「大甲媽祖文化節」的熱度，並雙手合十虔誠送駕！

蔡炳坤表示，回顧來時路，轉眼「大甲媽祖文化節」已經過了23年⋯，1999年台中縣政府將大甲鎮瀾宮賦予「大甲媽祖文化節」之名，成為台灣觀光景點之一（當時擔任台中縣文化局副局長，有緣恭逢盛會）。

2010年改為9天8夜徒步遶境進香，增加回程第8天駐駕清水鎮朝興宮（時任合併升格後的台中市副市長，年年參與大甲媽祖文化節系列活動）。

蔡炳坤強調，2019年迄今，雖北漂每年仍會回來關懷，大甲鎮瀾宮是文化財、媽祖是民間共同的信仰！