宜蘭縣延平派出所3月30日接獲民眾報案，位於國道5號下的七張共乘停車場，有3輛自小客車疑似遭惡意放風消氣。（宜蘭警察分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣延平派出所3月30日接獲民眾報案，位於國道5號下的七張共乘停車場，有3輛自小客車疑似遭惡意放風消氣，因該處為未收費的停車場，無相關管制措施，警方目前調閱周邊監視器釐清中。

據了解，受害自小客車停放時間最短至少3天以上，且該停車場無任何監視器，警方將擴大範圍調閱周邊監視器，積極釐清案情中；警方表示，如刻意破壞他人車輛輪胎的行為，將構成刑法之毀損罪；若單純將他人輪胎放氣消風，導致民眾生命、身體及財產危害，將觸及相關刑事責任。