【愛傳媒朱國珍專欄】小壯丁念小學六年級畢業前夕，從提出私校初中申請書到等待通知，時間超過一個月。這段期間，小壯丁的畢業班同學早已確定將來就讀的國中，紛紛做好心理準備。只有小壯丁不斷問我：「媽媽，阿嘉要去念大直國中、明彥要去念濱江國中、陳昭要念至善國中。我呢？我國中到底要念哪裡？」

為了安撫他的焦慮，我跟小壯丁說，我們屬於大學區，有三個學校可以選擇。我逐一分析各校優缺點，包括教學特色、交通距離遠近、要不要穿制服、新穎的跑班制度、甚至連營養午餐好不好吃都和小壯丁做了討論。最後，讓他自己選擇其中一所，先幫助他對未來安心。果然不出所料，他選擇班上最多同學就讀的那所國中，因為他想和好朋友們繼續相聚。

就在六月二十號星期五，全台北市國民小學畢業典禮結束後，我接到文山區的私校教務處來電，通知小壯丁後補成功，要我們當天放學前完成報到手續。

「呃……可是孩子已經做好要去念濱江國中的心理準備了。」我再度誠實以告：「因為孩子沒跟我住在一起，我要等到晚上才能跟他見面。今天是周五，明後天你們沒上班，能不能給我兩天的時間，讓我們討論一下，也讓孩子思考他自己的未來，再決定要不要來報到好嗎？無論孩子做了什麼決定，星期一中午以前我一定都會跟學校聯絡。」

教務處謝先生願意寬容我兩天的時間，這是我對這所學校印象最深的地方。校方很尊重一個還沒有辦理報到手續的家長與孩子之間的信任關係。此舉讓我非常感動，不但讓我對小壯丁將來要念的中學有了良好的第一印象，也讓我對自己的判斷更具信心。

當天晚上，面對面告訴小壯丁這個好消息，他顯得有點猶豫，因為他仍然想和小學同學在同一個地方念書。

「Baby，十二歲青春期是一個關鍵，媽媽沒有和你住在一起，沒辦法天天照顧你。國中四點放學之後，你只能去補習班或安親班，要不然就是回家看電視，如果不夠自律，你的青春期就有可能歪掉。」

我必須讓他認清楚現實，歪掉很容易，矯正很困難，過去我用了兩年的時間希望小壯丁遠離手機，始終無法如願。我感覺到未來要承受的風險，似乎愈來愈劇烈。於是我進一步解釋：「私立學校上課到五點，加上老師管教嚴格，等於節省去補習的時間和學費，而且，五點下課，你還可以先到媽媽家吃晚飯再回另一個家。」

最後我語重心長地告訴他：「Baby，要不要給自己一次接受挑戰的機會？你不要擔心，教育部規定十二年國民教育，也就是說，如果你去念私立學校不習慣或者不快樂，任何時間你都可以轉學回到國民中學就讀。如果真的發生這種情況，那時候你再去濱江找小學同學都可以。」

作為母親，我經常警惕自己不說「絕對」要如何的命令句，而是提出「相對」如何的祈使句。我甚至會在提出每種情境設想之後，由小壯丁做出最後選擇。而我，權衡各種可能發生的利弊得失，也傾向尊重小壯丁的決定。也因此我們經常在生涯規劃中保留彈性，也就是計畫一、計畫二、甚至計畫三。讓自己不至於在遇事時措手不及，尤其是孩子年紀還小，而我當時也有著憂鬱困擾。

十二歲小壯丁面對人生轉折的關鍵點，他的表情顯得淡定。他想了想，再度確認一次：「媽媽，妳說如果我在私校念不習慣，任何時候都可以轉回公立學校，和小學同學讀一樣的國中？」

「當然！」我堅定地回答。

「好！那我決定去接受挑戰。」小壯丁回答我。

那一刻，平日伶牙俐齒的我竟然震懾地說不出話來！因為這是年紀只有十二歲的小壯丁，一字一句親口對我說出：「那我決定接受挑戰。」

周一早上，我帶著小壯丁的畢業證書啟程。當我走進文山區這所歷史悠久的學校，漫步在椰林大道與操場時，心中滿溢歡喜期待。我相信小壯丁會在這裡完成優良的全人教育，不僅是因為這所學校有著開明又嚴謹的教育理念（願意聆聽孩子與家長的決定，同時又規定穿制服與髮禁）；另一方面，小壯丁確實憑著自己的「實力」，以自行填寫的申請表格獲得入學資格。我們沒有熬夜補習，沒有找人關說，在此之前甚至從來沒有踏進這所學校一步。我只是很單純地想為小壯丁找到一所最適合他的學校就讀，而小壯丁也為自己爭取到了機會。

過了幾天，陽明山那所私校突然來電，通知小壯丁被錄取，也告知我們必須立刻辦理報到手續。

「蛤？」我訝異地詢問：「我們根本沒在候補名單中呢！這樣也能錄取喔！」

電話那一頭的聲音說：「是的。我們按照缺額不斷遞補，現在後補上了。請在今天放學前來繳交畢業證書、保證金，才能保留入學資格。」

「不好意思！」我只能對著這所擦肩而過的學校抱憾：「我們決定去念另一所中學，而且畢業證書也繳給那所學校了。」

當天和小壯丁有晚餐約會，當孩子一邊吃著我為他親手料理的鮭魚義大利麵，沾染滿嘴的奶油白醬，一邊聽到我與他分享的最新消息。他怡然自得地抬起頭，微笑跟我說：「媽媽，我考上了！」

什麼？我有沒有聽錯？小壯丁又笑了笑，一派輕鬆自在，高興地說：「無論如何，我最後還是考上了。」

我看著小壯丁天真無邪的表情，如果說我教養孩子有什麼可以安慰的，應該就是他這種，非常獨特的「正面思考」能力吧！

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。