今年來全球市場不平靜，隨著時間進入第二季，保德信指出，一旦戰爭影響持續退去，能源價格、供應鏈瓶頸、聯準會政策動向、通膨等，將是主導第二季金融市場的四大關鍵，而第二季整體投資策略仍維持股優於債不變，雖然經濟換檔階段，投資難免出現顛簸，但無損中長期趨勢，反而可趁波動伺機加碼風險資產，看好台股、陸股、全球中小型股、醫療及高收益債在第二季的表現。

在台股方面，保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，台灣不論經濟與企業獲利皆具有良好實力，根據主計處發布的最新經濟預測，調整今年台灣經濟成長率，由前次預估的4.15%上修至4.42%，能帶動經濟成長的引擎，主要是國內半導體製造業者積極擴廠投資加碼，以及隨著全球貿易量回升、新科技應用需帶動出口暢旺，是推升經濟增速上修的最大來源。

葉家榮進一步說明，除了堅實的基本面，台股還有高殖利率優勢護體，在市場波動時相對具有下檔支撐，目前台灣股利率約3.93%，相較鄰近國家具有優勢，與台灣同為科技出口導向的南韓股市，股市殖利率僅1.84%，加上台股企業強勁獲利成長持續推升評價面，目前台股本益比位於5年均值15.58倍之下，顯示台股表現空間仍值得期待。

葉家榮表示，以美國升息後對經濟的影響，目前銀行流動性、企業融資均未出現結構性問題，緊縮貨幣政策的影響仍可控，美國經濟增速仍將朝向長期平均靠攏，衰退機率不高，搭配疫情以來，美國家庭積累積了大量財富，同時又擁有極低的負債率，讓龐大的消費能力蓄勢待發，預期首要受惠企業將以本土內需市場為主的中小型企業為主。

至於中國股市方面，葉家榮分析，陸股今年來雖然表現失色，不過，3月16日國務院金融委員會喊話表明穩定資本市場決心，安撫了市場對經濟成長、中概股、房地產、平台經濟治理等議題的疑慮，印證政策底已出現，增添A股投資信心。隨著中國新能源車加速普及，車輛用電需求不斷擴大，為達到「雙碳」目標，發電及儲能相關政策加速落地，預估2021年至2023年中國儲能市場的年均複合成長率(CAGR)將達到106%，顯示風電、太陽能及儲能設備將成為新能源車之後，重要的政策推行方向之一，也是第二季陸股投資的資金聚焦之處。