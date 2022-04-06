台灣高檢署檢察長邢泰釗獲總統蔡英文提名下任檢察總長，預計立法院本月將進行同意權投票，邢可望過關，並將牽動一波一、二審檢察首長調動，據悉，最高檢主任檢察官張斗輝，因深受基層肯定，接掌台高檢檢察長呼聲高。

除台高檢檢察長出缺外，另桃園地檢署檢察長是代理、新北、高雄地檢及台中高分檢3位檢察長6年任期在今年7月屆滿，將有5個檢察長缺，加上法務部常次、國兩司司長出缺，若考慮任職逾3年的廉政署長、行政執行署長、部分司長異動，勢將牽動一波大規模檢察首長調動。

據悉，法務部將在邢泰釗總長人事案通過後，啟動人事作業，這將是法務部長蔡清祥上任後，第4次的檢察長大調動。由於邢將於5月7日上任總長，3名檢察長7月任滿，估計法務部在5、6月進行檢察長大調動。

依慣例，有資格接掌台高檢者，包括最高檢主任、二審檢察長、北檢檢察長等人。依人事作業規定，除非是由現職檢察長調升台高檢檢察長，否則新派任檢察長須經檢察官人事審議委員會審議。

台中、高雄高分檢檢察長謝榮盛、張清雲，謝因6年任期屆滿，另張任期只剩1年，外界認為2人接掌台高檢希望不大。

另最高檢主任呂文忠、蔡碧玉，檢察界認為呂因調查局長任內接連爆毒品掉包、筆錄外洩，且呂、蔡均無二審檢察長資歷，並不看好2人；另票選檢察長第5名的北檢檢察長林邦樑僅上任1年多，高升機會相對較小。

被基層視為合適人選的張斗輝，為司法官學院20期結業，資歷完整，曾任澎湖、屏東、彰化、台中地檢署、台南高分檢檢察長，在法務部常次任內負責督導毒品防制、穩定物價，在票選檢察總長第3高票，受基層肯定，若他接掌台高檢，將有助於台高檢的「安居緝毒」專案等相關業務推動。

依人事規定，檢察首長調動是由檢審會提出職缺1倍的入圍名單，以這次5個檢察長缺為例，檢審會提出10人入圍名單，供法務部長圈選，因此呼聲高的張斗輝，須先進入檢審會遴選10人入圍名單，再由法務部長蔡清祥任命。