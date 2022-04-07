許多人習慣在早上喝一杯咖啡提神，一名女網友表示，自己大多數都會在超商買咖啡，發現同事都是買連鎖咖啡店，像是路易莎、cama café、85度C等，好奇問「最好喝的平價咖啡是哪間？」多數鄉民點名cama及威爾貝克。

原PO昨（6）日於PTT女孩板指出，每天早上都需要一杯咖啡醒腦，大部分時間都會在公司附近超商就近買，7-11和全家輪流喝，她發現公司同事大多是買連鎖店的，包括路易莎、cama café及85度C等，各自有各自的擁護者，好奇問「大家心中最好喝的平價咖啡是哪間？」

貼文曝光，最受網友提及的是cama café，「絕對cama」、「cama+1」、「連鎖平價好喝就是cama」、「cama 咖啡加燕麥奶，冬天喝熱的超讚」、「cama超好喝，可惜它漲價後我就很少買了」，不過也有人說cama 的咖啡因太重，「cama 我喝不習慣，每次喝都會心悸」。

另外也有人點名威爾貝克，「威爾貝克咖啡分店雖然不多，但咖啡喝很起來很順」、「威爾貝克咖啡品質很穩定，每次喝味道都一樣，不會太苦」、「威爾貝克+1」、「威爾貝克是我心中的第一名」。

留言中也有其他網友分享，「黑沃好喝」、「黑沃也推」、「全家單品咖啡不錯」、「認真說，路易莎的手沖水洗耶加雪菲真的好喝」、「路易莎我喝很習慣，咖啡很香」、「85度C我覺得最好喝啊」、「其實我覺得7-11就很不錯了」、「我只喝超商罐裝韋恩咖啡或85度C」。