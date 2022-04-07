淡季很旺，群電宣布，3月營收以38.68億元創下單月歷史新高，月增28.8％、年增9.3％，第一季合併營收為104.93億元，創同期歷史新高，年增5.1％，優於市場預期。面對筆電下修訂單、中國疫情干擾，群電仍預期第二季營收將力拼雙位數年成長，換言之，第二季營收將以微幅超過首季營收為挑戰目標。

群電表示，雖然第一季是傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品需求強勁，加上運用於HPC/AI的4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，激勵營收優於預期，其中尤以電競筆電及伺服器電源的成長表現最為優異，營收年成長率均達雙位數以上，而新產品衛星通訊家用接受端電源於去年10月開始量產後，訂單規模快速提升，正持續努力備料及拉升產能以滿足客戶需求，接下來第二季還有更高階的新機種要投產，預期衛星通訊電源的營收貢獻在今年將顯著提升。

面對第二季群電表示，近期大環境的不確定性持續上升，除了通膨惡化、俄烏的戰事延續外，中國的疫情擴大及封城等諸多管制，也為全球的消費需求及供應鏈管理帶來雙重挑戰，品牌客戶將審慎保守應對，目前觀察到客戶對消費性產品展望較為保守，但伺服器、商用及電競筆電電源訂單穩定性仍高。

也因此群電仍預期，第二季營收將力拼雙位數年成長。以去年第二季營收為96.27億元來說，相當於今年第二季營收有機會挑戰105.9億元，若能達成，將比第一季微幅成長0.92％。

此外，近年來群電致力於產品結構的調整，以商用及高階產品為主的雲端智能應用營收比重去年已突破4成，今年將朝5成邁進，群電認為，此舉除了能增強抵禦景氣波動的能力，更有助於整體獲利能力的提升。