85度麵包宣布推出兩款起司堡，一是「滿滿火腿起司堡」，另一是「和柔嫩里肌起司堡」，起司麵包裡夾著綠色蔬菜萵苣、小黃瓜、紅色蕃茄、黃色起司片，再配上四片煙燻火腿或一大塊里肌肉，超大份量，一個只要45元，CP值滿分又兼顧營養美味，即日起在85度全台47家大型麵包坊每日上午11點半後供應販售。

85度C兩款起司堡的麵包，使用法國國際烘焙競賽專用的T55麵粉製作，麵包表層撒上起司絲烘烤，起司香氣濃郁，橫切劃開後，放入新鮮翠綠的蔬菜萵苣、酸酸甜甜的紅番茄片、四片煙燻火腿，最後再放上一片澄黃的起司片提升香氣，滿滿火腿起司堡，黃綠紅色彩繽紛，不僅視覺澎派，吃它還得用力張大嘴巴，才能一口咬下這五公分高的起司堡，大口美味又滿足，外型似橄欖球長15公分，相當於一般女生兩個拳頭大，份量不小卻只要45元銅板價。

柔嫩里肌起司堡同樣也是45元，除了有萵苣、番茄片和起司，還多了脆感十足的小黃瓜片，加上一大塊口感柔軟的煙燻里肌肉，豐富的蛋白質與蔬菜，一份營養滿分，CP值超高，即日起每天上午11點半後，在85℃全台47家大型麵包坊販售，無論是當午餐、早午餐或是下午茶點心都很適合。