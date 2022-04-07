臺鹽發揮體育推手精神，從6年前，持續資助帕拉桌球 TT5 級世界排名第一─程銘志國手克服肢體障礙，在國內外各大賽事屢創戰績；程銘志於9日，將出賽111年全國身心障礙國民運動會，臺鹽公司站在第一線為他加油，並以台灣好水-「台鹽海洋鹼性離子水」補充戰力，助他在運動會上勇奪佳績！

臺鹽董事長吳容輝表示，程銘志國手在桌球賽事與人生的戰場上努力不懈，精神令人敬佩。台灣體育需要長時間穩定的投資與培育，尤其身障國手挑戰更大，需要各界的支持。臺鹽自2017年起便與程國手站在同一陣線，希望為身障體育界盡心力，也鼓勵年輕選手不畏艱難，在體壇上成就自我。

臺鹽轉述程銘志指出，臺鹽長年穩定的支持，幫助他克服萬難、專心練球，在每一場比賽中全力以赴。「台鹽海洋鹼性離子水」是運動人士的首選，也是他征戰各大賽事的好夥伴，讓他在全國身障國民運動會更具信心！

今(111)年全國身心障礙國民運動會，將於4月9日至12日在台中舉行，全國各項體育好手將在賽場上發光發熱。臺鹽邀請大家關注精彩賽況，為程銘志和各位國手加油。