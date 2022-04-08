外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，預訂10日抵台，卻傳出裴洛西確診；總統府發言人張惇涵今表示，裴洛西議長是台灣的堅定好友，蔡總統向裴洛西議長致上來自台灣的真摯關心，並祝福她早日康復。

4月10日為《台灣關係法》立法43周年，外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，預訂10日抵台，成為25年來首位訪台的美國眾議院議長。 不過，據日媒報導，裴洛西發言人表示，裴洛西確診新冠肺炎，目前沒症狀，但計畫中的亞洲訪問行程將延後。