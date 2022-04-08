裴洛西確診 蔡英文關心：祝福她早日康復 08:212022/04/08 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 裴洛西確診 蔡總統關心。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，預訂10日抵台，卻傳出裴洛西確診；總統府發言人張惇涵今表示，裴洛西議長是台灣的堅定好友，蔡總統向裴洛西議長致上來自台灣的真摯關心，並祝福她早日康復。 4月10日為《台灣關係法》立法43周年，外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，預訂10日抵台，成為25年來首位訪台的美國眾議院議長。 不過，據日媒報導，裴洛西發言人表示，裴洛西確診新冠肺炎，目前沒症狀，但計畫中的亞洲訪問行程將延後。 美國政壇不死鳥 裴洛西訪台創造25年來新紀錄 屏基醫院1護士確診 今緊急停診一天 #裴洛西 #報導 #亞洲 #議長 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美眾議院議長裴洛西確診 週末訪台計畫將延期 23:302022/04/07 國際 美國會議長將訪台 25年首見 04:102022/04/08 全球財經 人夫確診足跡有貓膩！5天8次半夜進出女同事家 詭辯這理由 11:422022/04/07 社會 國泰金四連勝 奪亞洲永續報告獎 04:102022/04/08 產業特刊 陳時中坦言 清零已不可能 6月底不會結束 04:102022/04/08 生活新聞 臺灣關係法43周年 美眾院議長裴洛西將率團訪台 10:472022/04/07 國際 台灣的「脫亞入歐」 04:102022/04/07 時論廣場 單日本土近400民眾卻無感 他嘆：只有這個數字提升大家才會緊張 00:262022/04/08 生活 專家傳真－亞洲第二季展望：迎來轉折點 04:102022/04/07 專題周報 北市4區淪陷就全停課 中央擬放寬標準 04:102022/04/08 生活新聞 最擔心台北！確診指數型增加 醫：單日恐破千例 08:442022/04/08 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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