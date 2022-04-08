現在女性生理用品選擇越來越多元，一名女網友表示，這個月生理期報到，除了使用棉條外，還多墊了一片衛生棉，幾個小時後想將棉條拔出，卻找不到繩子，以為自己根本沒有塞棉條，幾天後私密處發出濃濃惡臭，她看婦產科檢查才發現，棉條在體內長達13天，貼文一出不少人驚嚇，「這樣一不小心會出人命耶」！

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，這個月生理期來第一次使用棉條，以防萬一她還多墊了一片衛生棉防止經血外漏，幾個小時候她上廁所想將棉條拔出來，卻找不到繩子，當下以為自己根本沒有塞棉條就不了了之。

沒想到幾天後私密處開始分泌分泌物，還發出惡臭，她嚇得趕緊去看婦產科，驗尿檢查結果沒有問題，她以為是細菌感染，但吃了一個禮拜的藥，狀況沒有改善，她又再度到診所去看診，醫師替她做陰道檢查，才發現裡面有一個棉條。

原PO說棉條在陰道裡整整13天，但她完全沒感覺，期間還有塞新的棉條，也沒有發現異狀，「開始聞到異味時我嚇死了，以為自己得了什麼病」，她提醒女生們使用棉條時要謹慎一點，別像她一樣鬧笑話。

貼文曝光，引發女網友留言，「這樣一不小心會出人命耶！8小時應該已經極限了」、「沒鬧出人命，只能說妳很幸運」、「衛生棉、棉條這些東西要很勤換，怕忘記就要設鬧鐘，過去曾有使用棉條感染截肢的案例」、「這樣真的很危險，會死欸」、「不是發臭而已，嚴重的話可能會死欸」、「我建議妳不要再使用棉條了，妳不適合，差點出人命」。