台南的餐點口味偏甜，許多外地人吃不慣，一名男網友表示，因工作的關係搬到台南，品嘗當地的牛肉湯、肉燥飯等小吃，但口味都是甜的，他好奇發問「有推薦鹹的牛肉湯嗎？」貼文曝光引發兩派網友討論，有網友說自己第一次到台南吃到甜的肉粽嚇到，另一派人不滿開嗆，「真的很多地人很愛污名化台南」。

原PO近日於PTT台南板透露自己是中部人，為了工作搬到台南，透過網友推薦吃了幾間評價很好的牛肉湯，但口味都是甜的，就連肉燥飯或是蔥花蛋吃起來也是甜的，拿桌上的醬油膏中和，沒想到醬油膏也是甜的，令他無法接受。

原PO強調，不是嫌棄台南的甜味，只是飲食習慣不一樣，他最想吃的是鹹的牛肉湯，目前唯一吃到一間鹹的牛肉湯位在安平區，但安平對他來說太遠，詢問「永康區或善化區有好吃的鹹牛肉湯嗎？」

疑問曝光，引起網友議論，「台南真的吃過很多間，都是甜的」、「台南都是甜的啦！你躲不掉」、「不好意思台南沒有死鹹的口味」、「我都是自己帶鹽巴」、「我也是外地來的，完全懂你的感受」 、「10幾年前來台南第一次吃到甜的肉粽，也是嚇到了」。

留言中也有不少鄉民不以為然，「很多外地人很愛污名化台南的甜」、「牛肉湯本來就該有肉的甜味，哪間牛肉湯的甜是加糖的？」、「誰煮牛肉湯在加糖的啊？」、「口味真的讓你無法接受，何必勉強？」、「哪家牛肉湯有加糖的？建議你去看一下耳鼻喉科」、「北部蚵仔麵線、羹也是甜的，你怎麼不說」。