日本小笠原群島火山去年8月噴發，噴發物形成浮石隨著季風、洋流陸續飄至台灣周遭海域及漁港，恐造成漁船機械損壞，新北市府與漁會展開打撈作業，截至目前已撈出500噸浮石，盼保障漁民作業及財產安全。

新北市漁業處表示，火山噴發後，去年12月起陸續擴散到台灣周邊海域及港口，貢寮、瑞芳、萬里及金山皆有浮石飄入漁港內。

因浮石內外充滿孔洞，質地較一般石頭輕，具多孔性且漂浮於水面，雖不會堵塞行道，但若漁船引擎吸入浮石，將造成機械損壞，新北市漁業處展開浮石清理補助計畫。

其中瑞芳深澳漁港泊區為內凹特性，漂入港內浮石無法隨潮汐帶出港外，造成大量浮石留滯在漁港內，新北市漁業處協請漁會打撈。截至目前全新北港區已打撈出500公噸的火山浮石。

瑞芳區漁會表示，海漂浮石陸續漂入港內，漂入量非常多，非常感謝市府在浮石漂入港內第一時間補助漁會清理費用，漁會也配合市府協助打撈漁港內浮石，維持漁港整潔。

漁業處說，針對打撈上岸浮石則運載至八斗子由行政院農業委員會漁業署處理，浮石屬天然物質，經浸水處理後可使環境pH(酸鹼度)及EC(電導度)大幅降低，後續可適用於植物種植或園藝應用等用途，朝資源再利用方向處理。