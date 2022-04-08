基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）
基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府8日公布8名確診者足跡，2名個案分別在4月6日上午11時30分與50分，都曾經前往暖暖郵局，1名個案曾經在4月3日晚間18時曾到皇冠大樓無印良品，同日下午也有1名個案到全聯基隆復興店。

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