基隆市8名確診個案足跡 地標皇冠大樓中鏢 17:262022/04/08 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌公布8名確診者足跡，當中2名個案都在4月6日曾到暖暖郵局，基隆地標皇冠大樓也有確診者前往。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府8日公布8名確診者足跡，2名個案分別在4月6日上午11時30分與50分，都曾經前往暖暖郵局，1名個案曾經在4月3日晚間18時曾到皇冠大樓無印良品，同日下午也有1名個案到全聯基隆復興店。 一家3確診「金門自由行4天」 足跡遍全島5鄉鎮 宜蘭確診＋3 校外教學、畢旅暫緩 #個案 #8名 #皇冠大樓 #曾經 #1名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆11例確診者足跡曝光 麥當勞、廟口夜市都中鏢 15:472022/04/06 生活 台東確診＋1 海軍宜陽艦服役 另增1南部足跡 12:262022/04/08 生活 本土＋281再創新高陳時中又爆「金句」 PTT網友氣炸狂嗆 15:182022/04/06 政治 宜蘭＋6！舞蹈教室傳播鏈再增5例 外縣市確診者足跡曝 15:522022/04/08 生活 獨》歐盟綠色商標 台灣排名全球21 10:402022/04/08 財經 揚子中學今全校PCR 女樂手案將2篩 04:102022/04/08 地方新聞 台中＋4 居隔期間陰轉陽 他打3劑仍中鏢 15:302022/04/07 生活 新北警約會酒店妹確診 內行曝店家極樂選妃玩法 16:252022/04/08 社會 基隆一口氣公布22確診者足跡 再有廟口、UNIQLO與秀泰影城入列 15:542022/04/07 生活 雲林揚子高中1生確診 1200名師生急篩檢 13:072022/04/07 生活 看屋筆記：三重區漢特金捷(個案＋價格分析) 14:372022/04/06 建案開箱-新北 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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