運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，印堂發黑、植物枯萎、內心不安、沉迷玩樂都是倒楣前的預兆，如果近期身邊發生這些狀況，一定要特別當心，可能會有霉運找上門。

▍1.印堂發黑

如果印堂出現黑氣，那是很不好的預兆，代表最近會發生倒楣的事情，或沾染了不良的氣場，需要特別小心，凡事要做最壞的打算。通常印堂發黑者都是時運不濟的人，時運就是指某一段時間裡面的運氣，而印堂發黑的人容易在近期遇到各式各樣的問題。

▍2.植物枯萎

植物對家裡的風水影響很大，植物生長茂盛，則代表家中氣場旺。一旦家中植物死亡就要特別注意，花草枯敗一般預示家中晦氣多，會影響主人的身體健康和事業發展。出現這樣的情況，建議最好注意自己的錢財，以免發生不必要的支出，甚至破財。

▍3.內心不安

如果一個人心裡總是莫名的發慌，那多半最近就會出現倒楣的事情。內心不安往往是有原因的，比如做了讓自己愧疚的事，或者是對他人不利的事，害怕老天的懲罰。但是有時這種不安是無來由的，此時這往往是老天帶來的第六感，這段時間一定要多加小心。

▍4.沉迷玩樂

當壓力大時，放鬆娛樂一下無可厚非，但如果沉迷其中而無法自拔，那就比較危險了。沉迷於玩樂和享受中，只會讓自己墮落下去，不願意努力，無休止地享受生活。沈溺在物質享受，精神層面卻顯得很空虛，容易使是非增多，倒霉的事就跟著來了。所以，如果發現自己有這方面的傾向，一定要即時停止。

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