數位轉型浪潮席捲各行各業，對台灣資服產業來說，是一大營運動能。而傳統的電器行去年受到疫情干擾，民眾多待在家中，視聽、冷凍、空調、生活家電產品的需求增加，而電器業的服務動能也跟著提升。資訊軟體服務廠商叡揚資訊（6752）宣布，攜手各大家電品牌商暨經銷通路，成立「電器行雲服務聯盟」，提供智慧電器行數位雲服務，聯合推動電器產業數位轉型生態系，期許透過數位工具雲服務，讓電器行的老闆也能輕鬆維繫顧客關係。

叡揚表示，這次是與全台電器公會、大金空調、大同、飛利浦照明、世磊等各大家電品牌商羽京西通路，金屬中心、中華民國資訊軟體協會、亞太行銷數位轉型協會等組織，聯合推動電器產業數位轉型生態系可以讓電器產業透過雲服務提升與客戶的互動。

叡揚資訊董事長張培鏞強調，傳統的電器行在服務客戶時，多半重度倚賴紙上作業以及腦中記憶，而這次推動「電器行雲服務聯盟」，主要是希望加速電器通路疫後轉型，讓品牌商、經銷商、消費者共創三贏，藉由數位的方式，幫助電器行轉型並增加買氣。

叡揚表示，目前主要提供iota C.ai智能助理，電器行可善用智能AI對話機器人擴大服務能量，支援即時問題回應，提供客戶24小時的自助服務。而Vital CRM客戶關係管理系統則有利維繫顧客及再行銷；此外，Vital TTC物聯客，則能幫助電器行在到府安裝時，協助客戶輕鬆掃描電器品身分證，讓客戶更加便利與電器行互動取得需要服務。

疫情加速台灣數位轉型，甚至延伸到中小企業，叡揚雲端服務營收每年平均成長40％～50％，主要成長力道為零售通路及製造服務業。叡揚3月營收1.08億元，年成長33.55％，主要受惠於旗下資安、IT治理及雲端成長帶動所致。

今年第一季叡揚營收2.95億元新台幣，年成長24.35％，也是台灣自行研發出最多的雲端軟體產品公司，目前叡揚的雲端家族產品除了在台灣佈局以外，也成功打入日本及泰國市場。