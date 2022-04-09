前民進黨立委郭正亮。

原訂10日造訪日本會晤首相岸田文雄，並且來台訪問的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）驚傳確診新冠肺炎，訪台計畫生變。前民進黨立委郭正亮直言，「美國居然在這種情況下就讓步，怎會這麼怕？」

前民進黨立委郭正亮8日在中天電視《正常發揮》表示，美國可能認為裴洛西是國會議長，不是政府官員；但大陸理解為，在順位上，除了副總統，就是裴洛西，因此郭正亮推測「裴洛西不會來了！」

郭正亮指出，這次大陸反應出奇激烈，「我認為一定有警告」。上次美國駐聯合國大使也是臨時取消訪台，那時候就是傳出（共機）會伴飛。

郭正亮分析，美國當然知道行政官員譬如蘇利文、布林肯不能來，但可能沒有想到大陸對國會議長（訪台）這麼在意，看重到這個程度。

郭正亮直言，「我認為美國沒有想到這一點，且意外的是美國居然在這種情況下就讓步，怎會這麼怕？」

郭正亮解讀，最近有幾個行為，讓大家覺得中美關係沒有想像中這麼壞。譬如美國貿易代表突然解除352項懲罰性關稅，因為140幾個國會議員要求解除。另外，美國要求赴美上市的大陸企業交審計憑證底稿，但大陸證監會突然也同意這項要求。

郭正亮推測，貿易戰金融戰都出現戲劇性轉圜，意味著拜登忙不過來，希望兩岸不要惹事。這是口嫌體正直，譬如歐洲對俄羅斯嗆半天，但拼命買俄羅斯盧布。