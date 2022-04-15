俄烏戰爭已超過1個月，美國國防部13日接待美國8大軍火商，討論俄烏戰事若持續數年，美國軍火商滿足烏克蘭武器需求的能力為何。媒體人吳子嘉表示，他搞懂了，美國是要整合成一個系統，之後每項武器都可以整合進來，也許將來所有射控、指令、指參，都可以從白宮直接下命令。

吳子嘉14日在《關鍵時刻》節目中表示，美國總統拜登召集8大軍火商開會，當然是8大軍火商的董事長或是最高層來跟總統開會。原本他認為不可思議，如今他搞懂了，美國是要整合成一個系統，但有一個關鍵問題，要8大軍火商老闆都同意交出所有設計的原始碼，之後每一項武器都可以整合進來了，也許所有射控、所有指令、每一個指參，都可以從白宮直接下命令。

吳子嘉認為，如此一來，每個部隊在戰場的管理全部一覽無遺，它是一個很龐大的、很複雜的一個系統管理，全世界只有美國能夠把自己的陸海空三軍協調得不錯。而拜登所說的革命性就是這個意思，他到現在才看懂，只有高層才能夠做政策決定，這個平台可以大至總統、小至小兵，通通可以收到正確的指令。