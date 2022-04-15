俄烏戰爭已超過1個月，美國國防部13日接待美國8大軍火商，討論俄烏戰事若持續數年，美國軍火商滿足烏克蘭武器需求的能力為何。媒體人吳子嘉表示，他搞懂了，美國是要整合成一個系統，之後每項武器都可以整合進來，也許將來所有射控、指令、指參，都可以從白宮直接下命令。

吳子嘉14日在《關鍵時刻》節目中表示，美國總統拜登召集8大軍火商開會，當然是8大軍火商的董事長或是最高層來跟總統開會。原本他認為不可思議，如今他搞懂了，美國是要整合成一個系統，但有一個關鍵問題，要8大軍火商老闆都同意交出所有設計的原始碼，之後每一項武器都可以整合進來了，也許所有射控、所有指令、每一個指參，都可以從白宮直接下命令。

吳子嘉認為，如此一來，每個部隊在戰場的管理全部一覽無遺，它是一個很龐大的、很複雜的一個系統管理，全世界只有美國能夠把自己的陸海空三軍協調得不錯。而拜登所說的革命性就是這個意思，他到現在才看懂，只有高層才能夠做政策決定，這個平台可以大至總統、小至小兵，通通可以收到正確的指令。

俄烏大戰即將決生死 她驚人預言：接下來這3國慘了
俄烏之戰最新預測 前大使：這兩國可能聯手止戰
一旦俄烏決戰出現「這狀況」 他預言拜登將遭受極大衝擊
普丁與拜登將決戰烏東 吳子嘉：這件事最怪異
普丁下一個會對誰出手 郭正亮驚爆這國
#俄羅斯 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #拜登 #吳子嘉