男神劉以豪接下手遊代言玩得愛不釋手，興奮說：「我都是找空檔或是工作完，想要休息一下的時候，相約朋友們在網上相聚。」廣告選在熱鬧的信義區拍攝，野生劉以豪難得出現在街頭，引起許多民眾們圍觀駐足，他與女主角為了劇情得在鬧區奔跑追逐，敬業的他反覆一次次狂奔都不嫌累。好奇是否會嚮往在街上好好牽手戀愛的約會嗎？他幽默回應：「會啊，會嚮往自由自在的做很多事吧～牽手不太行，但我們可以握手。」

劉以豪這兩年工作大豐收，去年拍攝了多部電影、戲劇，目前也有新戲籌備中，喜歡運動的他趁著工作空檔學習滑雪，相當有心得，終極目標是可以去到世界各地每一個雪場，用滑雪來看世界。動靜皆宜的他，近期也開始學習打太極拳，也把握時間陪伴家人：「我現在的秘境就是家裡的客廳地板，還有全家人一起吃飯的餐桌、和爸媽姊姊聊天的陽台。把握這些時光 ，好好分享這幾個月發生的趣事。」