男星王少偉堪稱是演藝圈黃金單身漢，單身近10年的他，感情始終交白卷，不過王少偉近期和「最美博士」之稱的許藍方傳緋聞，兩人爆密戀鬧了許久，但王少偉昨（13日）竟突然曬嘟嘴獻吻照，並直呼：「戀愛了」，不過仔細一看對象並不是許藍方。

45歲王少偉昨在網上PO照，只見一個小男孩親吻他的臉頰，王少偉表情充滿父愛，畫面相當溫馨，同時，王少偉也寫下：「戀愛了#公開戀情」，照片吸引網友直呼是父愛大爆發，王少偉則幽默說：「是帥大叔」，也有人說：「這角度看起來不是親，很像吸」，王少偉強調：「是深情一吻」，還有人問：「這是煙霧彈嗎」，王少偉則說：「是真槍實彈」。

王少偉發文釣出男星馬力歐驚問：「要公開了嗎？」王少偉還逗趣說：「走出來了...從家裡到戶外！」而曾在劇中飾演王少偉母親的鍾欣凌則說：「帶他來見家長」，王少偉也直呼是：「去跟阿木（母）要零用錢」。

其實，王少偉過去因被拍到與「最美性學博士」許藍方約會而爆密戀，兩人緋聞鬧了許久，對此，雙方經紀人都否認，而王少偉和許藍方則都表示，彼此僅是認識中的朋友。