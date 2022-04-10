【愛傳媒謎卡專欄】高雄天氣很好，娟娟只能隔著病房的窗戶盼望可以安心回家的那天早日到來。

原本只是切除皮膚癌細胞，卻在進行脊髓麻醉後，神經損傷，左腳麻痹，現在無法靠自己的力量走路。娟是我認識最有活力的人，每天都碰碰跳跳的，爬山游泳跳舞健身房，比我還要精力充沛⋯⋯現在卻只能躺在病床，每一步都要小心翼翼。好好的人走進醫院做小手術，現在莫名其妙的要面對遙遙無期的復健之路。高雄榮總醫院至今未給予合理的交代，主治醫師和麻醉醫生還來病床邊講風涼話，說是媽媽自己的問題不關他們的事，好過分。媽媽雖然很樂觀開朗，還會開玩笑，但我知道她心裡又多難受，每天頭髮一大把一大把的掉。身為深愛她的家人，每天每天被深深的無力感淹沒。

娟說，被診斷出癌症，還有這段在醫院的日子裡，深深感受到人生無常，同時，收到來自遠親近鄰的各種關心，還有上次大家的留言她都有細細閱讀，也讓她感到生命是充滿愛與力量的。

這段時間裡，發現身邊也有朋友們在經歷著艱難的日子。不論是生病的人或是陪病者，都辛苦了。你們不孤單、我們不孤單、不論未來是如何，我們一起坦然堅強地走下去。

沒辦法無時無刻陪在娟身邊，但我想讓她知道，她是多麼的勇敢多麼棒！宇宙一定會讓她好起來的，我們一直都支持著關心著她。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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