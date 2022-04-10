2022年台北市長選舉備受各界關注，可能代表國民黨出的立委蔣萬安，以及可能代表民眾黨參選的台北市副市長黃珊珊之間，是會出現棄保效應，成為各界關注焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉，自己在一份不公開民調中看到，黃珊珊一定程度上能吸引到綠營的選票，且和蔣萬安的差距也在伯仲之間。

吳子嘉10日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中談論時事時，有網友提問，蔣萬安是否會遭遇棄保的可能性。對此，同台的國民黨台北市議員徐巧芯表示，在這個時代很難說要棄誰保誰，倒也不是說蔣萬安不會，黃珊珊可能也不會。但也有一種可能性，就是選民自動發起，「這和我們說棄保是不同的事情」，後者不太可能，前者要看選戰局勢。

吳子嘉則坦言，自己有點低估黃珊珊，後來看到民時他也嚇到，「黃珊珊居然可以吃到民進黨的票，讓我非常意外，她跟蔣萬安差距在誤差值內」。不過，吳子嘉也說，這份民調不能公布，他還指出，黃珊珊太驕傲了。徐巧芯也說，黃珊珊看起來太嚴肅，有時候若放鬆一點，或許效果會比較好。有些人說說黃珊珊很有親和感，但大多數對他不熟的人對她的印象是什麼？

吳子嘉指出，政治領袖可以分成魅力型、分配型和意識形態領袖，黃珊珊是哪種？而蔣萬安可當魅力型領袖，他長得很帥，是很重要的條件，因為現在領袖要上電視、要有影像，且他身為蔣家後代，也能夠操作意識形態議題。