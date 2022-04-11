【愛傳媒黃珊珊專欄】前幾天晚上10點多，我到了中華里的里民家裡，親自感受到了他們反應的震動，魚缸的水會動，電扇也會左右晃，有老人家這段期間，每到晚間10:30就出門，在外面散步到11點表演結束後才回家，如果不是人在現場，真的無法感受他們遇到的問題。但這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。

這幾天捷運公司以及主辦單位也都有到住戶家裡要求，每天晚上去觀察震動的改善狀況，努力調整來克服。

在104年演出後，北市府曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋的下方為黏土層，所有跳動行為都會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳的唯一解。而除了小巨蛋的地質結構外，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。

因此，在演唱會開始前，為了避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」的概念，4月1日到4月3日的演出，都沒有超過場館振動管理值 63 dB。

顯然縱使未超標，振動的問題雖然比之前有改善，但還沒到居民可以安居的程度，這問題我們會在研議重訂新的標準或是其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。

主辦單位與歌手，其實已經全力配合，在的表演中，阿妹也請歌迷坐著。里民的責備， 由台北市政府一肩扛起 ，這不是任何一位歌手的錯，我們會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法。

一直以來，為了讓小巨蛋的活動展演順利舉行，同時兼顧周遭居民的生活環境，我們一直非常努力，去取得兩者的平衡，只要能做的，市府一定全力去做。

謝謝 Amei 體諒居民，不斷安撫歌迷跳動禁止，坐著也可以很歡樂。謝謝上萬名有素質的粉絲配合，將影響周邊居民生活品質的程度降到最低。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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