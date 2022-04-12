張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」12日小巨蛋第9場，由於日前有附近居名及里長抗議，指阿妹開唱時仍會造成振動，台北市長柯文哲昨提到雖張惠妹演出魅力依舊，演唱會吸引無數歌迷朝聖，但小巨蛋這個場地真的不適合唱〈三天三夜〉，對此，阿妹的經紀人陳鎮川今受訪時認為柯市長回答「滿精準」：「可是〈三天三夜〉也不可能（比這次）更不動吧。」對於歌迷喊話希望阿妹加場，陳鎮川直言「那就不適合再回來小巨蛋了」。

陳鎮川表示前面8場演出，振動管理值為58db，未超小巨蛋振動管理值63db，「我們連靠近邊邊都不敢」，目前歌單暫時不會更動，〈三天三夜〉還是會唱到最後一場，「就讓演出準時開始，能做的盡量做、順順利利把它演完，如果中間把這首歌拿掉不是更怪」。

她開唱第一天登台前就扭傷腳趾，第8場結束後她在IG上分享自己纏著繃帶的傷腳，看起來復原進度不錯，一路唱到今晚倒數第4場，經紀人陳鎮川透露阿妹演出前腳又腫了起來，纏好繃帶照常上台。至於這幾天疫情升溫及防震紛擾，陳鎮川表示阿妹採以不管不問不聽因應，一切交給團隊處理。