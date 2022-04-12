提升篩檢效率！ 即起居隔、居檢期滿前「免做PCR」改快篩

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，鑒於近期本土疫情升溫，為加速居家隔離及居家檢疫期間檢測結果，及早進行相關防治措施，經考量目前家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達99％，對於有傳染力之個案有高度鑑別力，而且可以自行操作，節省接送醫療院所之時間人力，提升防疫效率；經指揮中心專家會議討論通過，自即日起，原居家隔離及居家檢疫期滿之PCR採檢作業改以快篩方式由民眾自行檢測及回報結果，快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。

指揮中心說明，為利實務執行，調整防疫措施如下：

一、居家隔離：

（一）總共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）、自主健康管理期間第2天及第4天實施，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。

（二）無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

二、居家檢疫：

（一）考量國際港埠現行試劑發放作業及Omicron變異株之潛伏期較短等病毒特性，爰檢疫期間第7天之快篩調整為第10天（檢疫期滿前）執行，即於檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

（二）尚未進行第7天快篩檢測之檢疫民眾，請延後至第10天執行；已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢疫第10天之快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫所在地之地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。

指揮中心再次強調，隔離及檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。