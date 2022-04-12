高雄市政府運用阿蓮區百年校園－中路國小規劃阿蓮首家公托機構，將自今年5月起提供優質托育服務及育兒空間。社會局長謝琍琍於今(12)日出席家園開幕活動，說明市府積極提升兒童照顧、發展環境，已增加31處共融公園，年底前再增加34處目標67處，提供兒童及家長共同遊憩空間、持續建置公托機構，積極籌設布建24處公共托育機構，目標在111年底達到53處，讓育齡家庭可以『放心生、安心托』。

「阿蓮社區公共托育家園」委託崑山科技大學辦理，該校具專業的幼兒教育經驗、師資及托育人才，提供優質、溫馨的托育照顧空間及服務，讓家長安心送托；阿蓮中路國小有附設幼兒園，加入公共托育家園後，可讓當地幼兒自出生2個月至12歲，都可在安全舒適的校園環境中接受一條龍式的完整照顧及教育，另阿蓮區公所正在中路國小南側停車場規劃新建多功能活動中心，完成後將提供辦理弱勢家庭兒少社區照顧據點及社區活動，讓中路國小成為阿蓮區兒童照顧、成長發展與學習的資源中心，並為成功活化校園空間的新典範。

謝琍琍表示，給兒童一個安心成長的環境，是陳其邁上任來最關心且持續督導團隊努力的重要目標，包括『公共化教保服務達4成目標』、『首創公辦24小時定點計時托育，定點臨托據點達7處全國最多』、『增設31處共融公園，111年努力達到67處目標』；在公托品質提升部分『提高公托照顧比為1比4』、『公共家園收費1萬3千元調降為9千元』、『調增公托專業人員薪資4,600元』，市府團隊將持續劃友善育兒之公共托育空間，積極籌設布建24處公共托育機構，目標在111年底達到53處。此外，配合行政院『0-6歲國家一起養政策』，今年8月起再度調升未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助金額，每月加碼1,500元。市府會持續努力，將孩子生活發展的需要作為重要目標、努力做到最好，透過提供優質、平價、在地化之公共托育服務及資源，大幅提升高雄市公共托育量能，並舒緩年輕家庭育兒壓力，打造高雄成為友善且幸福的『囝仔城』。